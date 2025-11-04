La foto a testa in giù sui social Mini | Ricorda piazzale Loreto Stiamo valutando la denuncia

CASTELFRANCO La foto è quella scattata il 30 ottobre scorso durante la cerimonia al monumento ai Caduti di piazza Garibaldi dove il sindaco di Castelfranco Fabio Mini ha deposto una rosa in ricordo di Norma Cossetto, giovane istriana uccisa dai partigiani di Tito e gettata in una foiba. In quella foto, oltre al sindaco Mini, ci sono gli assessori Nicola Sgueo e Giuseppe Pino Calò, il capogruppo della coalizione di maggioranza Fabio Mini (nella foto) sindaco Vittorio Cretella e i rappresentanti dell’Associazione nazionale carabinieri e dell’Associazione bersaglieri. La foto è stata pubblicata capovolta su Facebook fa un uomo – pare residente nel comprensorio del Cuoio, dipendente di un’azienda conciaria – con le persone a testa in giù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

