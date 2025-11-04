La forza di una donna anticipazioni 5 novembre | Piril fa irruzione al rifugio in montagna
La forza di una donna, in onda mercoledì 5 novembre su Canale 5 alle ore 16.00, ci mostrerà la resa dei conti tra Sarp, Bahar e Piril oppure i tre riusciranno a trovare un accordo? Scopriamolo nelle anticipazioni. La fuga in alta quota di Bahar e Sarp ha solo congelato i problemi, di certo non li ha risolti. Nel rifugio di montagna trovato da Munir, infatti, i due provano a tenere insieme i pezzi per il bene di Nisan e Doruk ma l'equilibrio è sempre più fragile. La stanchezza di lei, i sensi di colpa che pesano su Ceyda per la morte di Yeliz e l'ombra di Piril rendono il clima sempre più teso. E proprio Piril, temendo un riavvicinamento, è pronta a cambiare le carte in tavola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
