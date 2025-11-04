La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group invita il pubblico alle prove generali dei concerti
La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group è lieta di invitare il pubblico ad assistere alle prove generali dei concerti della nuova stagione “Brass in Jazz 20252026 – Musiche del nostro tempo”, che si terranno presso il prestigioso Real Teatro Santa Cecilia di Palermo.Le prove. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
