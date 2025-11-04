La folle fuga in auto di un 26enne a Milazzo termina con un violento schianto il giovane non aveva la patente

Un giovane di 26 anni è stato arrestato a Milazzo dopo un inseguimento per resistenza a pubblico ufficiale e altre violazioni.

