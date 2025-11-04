La Fiorentina non ha altra scelta che esonerare Pioli sennò se lo deve tenere D’Aversa è lì che aspetta

La Fiorentina è pronta a voltare pagina: Roberto D’Aversa sarà il nuovo allenatore al posto di Stefano Pioli. I dettagli. D’Aversa torna in panchina: i dettagli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club viola ha già individuato nel tecnico ex Lecce il successore di Stefano Pioli, il cui esonero dovrebbe essere ufficializzato a breve. “È finita tra Stefano Pioli e la Fiorentina: ci sono difficoltà ad arrivare alla risoluzione del contratto, potrebbe scattare l’esonero. Squadra, staff e dirigenti sono in ritiro al Viola Park, in attesa delle comunicazioni ufficiali. In lizza come nuovo allenatore D’Aversa ha sorpassato Vanoli, mentre Goretti dovrebbe essere promosso ds”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Fiorentina non ha altra scelta che esonerare Pioli, sennò se lo deve tenere. D’Aversa è lì che aspetta

