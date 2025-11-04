La Fiorentina espelle Stefano Pioli

2025-11-04 13:12:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: La Fiorentina ha messo fine ad un segreto di Pulcinella. Questa mattina la squadra viola lo ha ufficializzato l’esonero di Stefano Pioli, che lascia la panchina dell’Artemio Franchi dopo un inizio di stagione da dimenticare. Il tecnico italiano, rientrato a Firenze lo scorso 12 luglio dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, viveva la sua seconda trasferta alla guida della squadra toscana. Nella sua prima fase (2017-2019), Pioli ha diretto 74 partite firmando una stagione straordinaria che ha portato la squadra a sfiorare l’Europa prima di rassegnare le dimissioni dopo una serie di nove partite senza vittorie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

News recenti che potrebbero piacerti

BUCCIANTINI CONTRO #RANIERI Ai microfoni di 'Sky', il giornalista toscano ha parlato così di quanto avvenuto sul rigore poi revocato al capitano della #Fiorentina in #FiorentinaLecce Vai su Facebook

"#MilanFiorentina" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Fiorentina: ora è ufficiale Stefano Pioli esonerato. Galloppa allenatore ad interim - Il tecnico paga la sconfitta in casa con il Lecce nel 10° turno di Serie A: ultimo posto in classifica, difesa peggiore del campionato, insieme a Verona e Torino e un gioco che non è mai decollato. Si legge su msn.com

Fiorentina, Pioli esonerato: c’è Galloppa ad interim - L'allenatore parmigiano, che aveva rifiutato le dimissioni, è stato esonerato dall'incarico dopo ... Secondo msn.com

Calcio, Stefano Pioli è stato esonerato dalla Fiorentina - Si interrompe così dopo 10 giornate l'avventura del tecnico alla guida dei viola, con la squadra ultima in ... Segnala tg24.sky.it