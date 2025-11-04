La Fiorentina esonera Stefano Pioli | la scelta del club dopo 10 giornate da incubo

La Fiorentina ha esonerato Stefano Pioli. Si interrompe così dopo 10 giornate, come era nell’aria da giorni, l’avventura alla guida dei Viola del tecnico vincitore dello scudetto nel 2022 con il Milan. La squadra di Firenze annaspa in ultima posizione in classifica di Serie A, col magro bilancio di quattro punti e zero vittorie. Per il momento a guidare la squadra sarà l’allenatore della Primavera Daniele Galloppa. In attesa, si presume, della scelta strutturale della società su chi dovrà rimpiazzare Pioli e tentare di tirare fuori i Viola da una situazione di classifica imbarazzante. Il comunicato del club. 🔗 Leggi su Open.online

