La Fiorentina esonera Pioli Galloppa allenatore ad interim

Ilgiornale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre 24 ore in cui le parti non hanno trovato un accordo, questa mattina è arrivata l'ufficialità: Stefano Pioli è stato esonerato e non è più l'allenatore della Fiorentina. Nella giornata di lunedì si era cercato, inizialmente, una risoluzione consensuale con la società viola che auspicava nelle dimissioni del tecnico che, però, non sono arrivate. In attesa di un nuovo allenatore, la guida della società è stata affidata a Daniele Galloppa che allena la Primavera. La nota della Fiorentina. L'ufficialità è arrivata con un comunicato sul sito web della Fiorentina. " L'Acf Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

