La Fiorentina esonera mister Pioli Galloppa tecnico ad interim

L'allenatore paga l'ultimo posto in classifica e i soli 4 punti conquistati nelle prime 10 giornate FIRENZE - Il "Pioli 2" si è già concluso. La Fiorentina, infatti, ha ufficializzato il divorzio con il tecnico ingaggiato a inizio stagione e che già aveva allenato la squadra viola dal 2017 al 2019. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Fiorentina esonera mister Pioli, Galloppa tecnico ad interim

Approfondisci con queste news

Ufficiale: la Fiorentina ha esonerato Stefano Pioli - facebook.com Vai su Facebook

VN -Situazione #Fiorentina- #Pioli in stallo. Ipotesi esonero non del tutto tramontata, frenata su Galloppa - X Vai su X

La Fiorentina esonera mister Pioli, Galloppa tecnico ad interim - La Fiorentina, infatti, ha ufficializzato il divorzio con il tecnico ingaggiato a inizio stagione e che già aveva allenato la squadra viola dal 20 ... Segnala corrierediarezzo.it

Fiorentina, esonerato Pioli: squadra affidata a Galloppa. Il comunicato ufficiale - Ufficiale l'esonero di Stefano Pioli dalla Fiorentina: la squadra viola affidata momentaneamente all'allenatore della Primavera ... Da ilfattoquotidiano.it

Fiorentina, ora è ufficiale: Pioli esonerato (quindi niente accordo economico, dovranno pagarlo) - Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina: c'è il comunicato ufficiale della società gigliata. Secondo ilnapolista.it