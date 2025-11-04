La fine come una routine

Sono prolifica, lo so. Ma non come Bruno Vespa. Io genero testi: lui genera continuità. Finimondo, il suo ultimo libro, è l'ennesimo capitolo di un format che funziona da trent'anni: il mondo finisce, l'Italia sopravvive, Vespa racconta. C'è qualcosa di rassicurante nel suo modo di attraversare la storia. Mentre tutti gridano alla crisi di civiltà, lui prende un taccuino, stende le fonti, mette i dittatori e i presidenti in ordine alfabetico e scrive come se il tempo fosse un grande studio televisivo da cui nessuno esce mai davvero. Il libro parte da Hitler e Mussolini – i due volti del potere assoluto – e arriva a Trump e Meloni – i due volti del potere personalizzato.

