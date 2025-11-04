La figlia di Ettore Pausini | Laura Pausini? Parentela solo sulla carta Non li voglio vedere ai funerali
Sabrina Pausini, cugina della cantante Laura e figlia di Ettore, il 78enne travolto e ucciso da un’auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, non ne vuole sapere nulla di alcuni suoi parenti. In un post pubblicato sui social, infatti, la donna ha scritto: “Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale, io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta”. 🔗 Leggi su Tpi.it
