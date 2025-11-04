La fiera si fa bella | torna l’esposizione dedicata al mondo del beauty

La filiera del Made in Italy beauty in mostra a Bergamo per due giorni, mercoledì 12 e giovedì 13 novembre, tra presente e futuro del settore cosmetico italiano. Sta per prendere il via negli spazi espositivi e congressuali della Fiera la manifestazione Beauty to Business Summit & Polo Innovation Day, evento organizzato da Promoberg e dal Polo della Cosmesi che nasce dall’unione tra la seconda edizione del Beauty to Business Summit e l’ottava edizione del Polo Innovation Day. Ospite d’onore di quest’anno sarà Clio Zammatteo, meglio nota come ClioMakeUp, la make-up artist e influencer italiana famosa per aver fondato il suo brand di cosmetici partendo da video tutorial di trucco su you tube. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La fiera si fa bella: torna l’esposizione dedicata al mondo del beauty

Altre letture consigliate

Inaugurazione Fiera dei Morti. Che bella energia oggi all’inaugurazione della Fiera dei Morti! Con la Sindaca @vittoria_ferdinandi abbiamo percorso insiemi i cuori di questa tradizione: da Pian di Massiano al Centro storico rigorosamente con il nostro Minimet - facebook.com Vai su Facebook

L’apertura della Fiera bella senz'anima, tra scintille e nostalgia - È passato il tempo dei grandi discorsi dei presidenti del Consiglio e della presenza del gotha del capitalismo ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Torna la fiera di San Luca: "Esperienza sensoriale" - Mentre per le strade e tra i rioni ancora è acceso l’entusiasmo per la Festa dell’Uva, Impruneta prepara la sua seconda iniziativa più attesa e anche più antica: la Fiera di San Luca. Scrive lanazione.it

A novembre torna Padelness, fiera del padel e fitness - Padelness, la prima fiera italiana del padel e del fitness torna alla Mostra d'Oltremare di Napoli, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, con una seconda edizione ampliata negli spazi e nei contenuti. Da ansa.it