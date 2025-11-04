La fiera del disco e fumetto torna ad Arezzo per la 27esima edizione

L’associazione culturale Fumetti e Dintorni, con il patrocinio del Comune di Arezzo, torna con la 27esima edizione della fiera del disco e del fumetto. La manifestazione è una delle più amate dal pubblico aretino e toscano, che ne ha decretato un successo tale da portarla a due le edizioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

