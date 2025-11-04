La fiction Blanca stacca il Grande Fratello Giletti Porro e Augias chi ha vinto?

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 4.253.000 spettatori pari al 25.3% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la terza puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.893.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2, Lo spaesato con Teo Mammucari ha divertito 660.000 spettatori pari al 3.9% (presentazione 495.000 - 2.4%, Lo spaesato Doc 506.000 - 3.9%). Su Italia1 il film Fast & Furious 5 con Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson ha siglato 914.000 spettatori con il 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La fiction Blanca stacca il Grande Fratello. Giletti, Porro e Augias, chi ha vinto?

Approfondisci con queste news

«Bacigalupo non ama i cani di Blanca. Invece io ho cambiato idea proprio grazie a questa fiction. Fino a qualche tempo fa nemmeno io amavo i cani; poi ho preso un po’ di confidenza e con mia moglie abbiamo preso Eva, una chihuahua». #EnzoPaci #Blanc - facebook.com Vai su Facebook

"#Blanca" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Ascolti tv, la fiction Blanca stacca il Grande Fratello. Giletti, Porro e Augias, chi ha vinto? - Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 4. Scrive iltempo.it

Ascolti Tv, Blanca 3,8 mln e 24.3% stacca il Grande Fratello 1,8 mln e 15% - Nella serata tv di ieri, lunedì 27 ottobre 2025, in access su Canale5 'La Ruota della Fortuna' 5. Secondo msn.com

Ascolti TV 6 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello, i dati di Affari tuoi e La ruota della fortuna - Gli ascolti del Grande Fratello di Simona Ventura in onda su Canale5 crollano al 15. Riporta fanpage.it