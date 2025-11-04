La Festa Paesana e Segra dal Belsòn diventano un libro

Il presidente Mario Zoboli ha raccolto in un libro la storia delle 27 edizioni della Festa Paesana a Segra dal Belsòn di Nonantola. Mario Zoboli, 92 anni ben portati, ideatore e presidente della Festa Paesana e Segra dal Belsòn, ha voluto raccogliere in un libro stampato dalla locale tipografia 4S, il materiale inerente le 27 edizioni della kermesse interamente dedicata al mondo rurale e alla sua valorizzazione. Una festa iniziata in sordina nel 1978 dal coro di Nonantola e dalla biblioteca comunale, cui Mario Zoboli faceva parte e, nel corso della quale, oltre a giochi per ragazzi, cori, concerto bandistico, s’iniziò a vendere il Belsòn, simbolo della festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Festa Paesana e Segra dal Belsòn diventano un libro

