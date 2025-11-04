La Festa de le Fae a Sant' Ambrogio di Valpolicella
La “Festa de le Fae” edizione 2025 si terrà il 9 novembre nel suggestivo borgo di San Giorgio di Valpolicella, conosciuto anche come “Ingannapoltron”, in provincia di Verona. L’evento, organizzato dall’Associazione Pro Loco San Giorgio Valpolicella, rappresenta una delle più sentite tradizioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it
