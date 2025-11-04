La Fenice scende in piazza contro la dirigenza | corteo il 10 novembre
Non sarà uno sciopero, ma una nuova manifestazione di piazza, a proseguire la mobilitazione dei lavoratori del teatro la Fenice contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale (e contro il sovrintendente che l'ha nominata). Sì terrà lunedì 10 novembre, e seppur luogo e ora non siano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Sciopero alla Fenice, l'orchestra scende in campo. Più di mille persone all'aperto contro la nomina di Venezi
RUGBY. AL CUS FERRARA SCENDE IN CAMPO IL "FESTIVAL DEL MINIRUGBY".
Venezi a La Fenice, corteo di protesta il 10 novembre contro la nomina: «Non contro la persona ma contro il metodo»
Continua la protesta contro Beatrice Venezi, salta prima del Wozzeck alla Fenice - La decisione del sovrintendente Nicola Colabianchi è contestata dagli operatori del teatro per il metodo seguito e anche per il profilo artistico ritenuto inadeguato della designata.
Sciopero alla Fenice, l'orchestra scende in campo contro Beatrice Venezi - L'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia è "scesa in campo" venerdì pomeriggio, per protestare contro le logiche e i metodi della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale dell'Ente.