La Fenice scende in piazza contro la dirigenza | corteo il 10 novembre

Veneziatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sarà uno sciopero, ma una nuova manifestazione di piazza, a proseguire la mobilitazione dei lavoratori del teatro la Fenice contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale (e contro il sovrintendente che l'ha nominata). Sì terrà lunedì 10 novembre, e seppur luogo e ora non siano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

fenice scende piazza controVenezi a La Fenice, corteo di protesta il 10 novembre contro la nomina: «Non contro la persona ma contro il metodo» - contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale stabile ... Secondo msn.com

Continua la protesta contro Beatrice Venezi, salta prima del Wozzeck alla Fenice - La decisione del sovrintendente Nicola Colabianchi è contestata dagli operatori del teatro per il metodo seguito e anche per il profilo artistico ritenuto inadeguato della designata. Da rainews.it

Sciopero alla Fenice, l'orchestra scende in campo contro Beatrice Venezi - L'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia è "scesa in campo" venerdì pomeriggio, per protestare contro le logiche e i metodi della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale dell'Ente. Secondo msn.com

