In Germania si commenta la prestazione dell’Eintracht contro il Napoli nella sfida di Champions di questa sera. La Faz apre, forse influenzata dalle parole di Conte nel post partita, con una precisazione delle abilità difensive del club di Francoforte. “L’Eintracht rappresenta molte cose in Europa, ma non l’alta abilità difensiva. L’ultima volta ha perso in Champions League 1-5 contro il Liverpool e l’Atlético Madrid; nella prima giornata aveva battuto il Galatasaray 5-1. Quindi cvi si aspettava una nuova partita da sei gol a Napoli, contro i Campioni d’Italia. E invece no, l’Eintracht ha difeso con una concentrazione che non aveva mai avuto e ha portato a casa uno 0-0 al Maradona”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Faz plaude all’Eintracht all’italiana: «Non deve essere sempre uno spettacolo»