La favola Kairat spiegata da uno di loro | Noi contro i fenomeni e il jet lag Se battiamo l' Inter
Ofri Arad, centrocampista israeliano e la partita di San Siro: "Ma che odissea questi viaggi, per Milano dieci ore di volo. Ho fatto un provino con il Leicester di Vardy". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
La favola Kairat spiegata da uno di loro: "Noi contro i fenomeni e il jet lag. Se battiamo l'Inter..." - Ofri Arad, centrocampista israeliano e la partita di San Siro: "Ma che odissea questi viaggi, per Milano dieci ore di volo. Riporta msn.com