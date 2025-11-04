La famiglia di Michele Bonucchi ad Algeri per il processo bis sentenza a giorni

Modenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nessuno dovrebbe vivere un dolore e un percorso giudiziario così pesante da solo". Con queste parole la deputata M5S Stefania Ascari ha riassunto il suo viaggio ad Algeri, dove ha accompagnato Barbara Degli Esposti e Claudio Bonucchi, i genitori di Alex, il 25enne concittadino modenese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

famiglia michele bonucchi algeriAlgeria, domenica nuovo verdetto nel caso Alex Bonucchi - Lo ha appreso l'ANSA dal legale della famiglia, Aliane Meziane. ansa.it scrive

Cosa non torna nel caso di Alex Bonucchi, morto in piscina in Algeria: da 4 anni la famiglia chiede giustizia - La famiglia chiede verità sulla morte del giovane operaio e si oppone alle due assoluzioni disposte dal Tribunale di ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Michele Bonucchi Algeri