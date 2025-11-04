La famiglia di Michele Bonucchi ad Algeri per il processo bis sentenza a giorni

"Nessuno dovrebbe vivere un dolore e un percorso giudiziario così pesante da solo". Con queste parole la deputata M5S Stefania Ascari ha riassunto il suo viaggio ad Algeri, dove ha accompagnato Barbara Degli Esposti e Claudio Bonucchi, i genitori di Alex, il 25enne concittadino modenese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it