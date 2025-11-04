La famiglia del fidanzato di Aurora Maniscalco l' hostess palermitana morta a Vienna | Elio merita rispetto

«Elio Bargione è stato il fidanzato di Aurora Maniscalco, che tra il 21 e 22 giugno scorsi ha tragicamente perso la vita a Vienna cadendo dal terzo piano del palazzo in cui viveva con lui. Da quel tragico momento è stato travolto da un’ondata di odio, sospetti e accuse che non trovano alcun fondamento nei fatti asseriti. Scriviamo questa lettera spinti da un profondo dolore, ma anche da un senso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La famiglia del fidanzato di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana morta a Vienna: "Elio merita rispetto"

