La Emirates Fa Cup sbarca in Italia | Dazn ed Eurosport trasmetteranno la coppa inglese fino alla stagione 2027 2028
Grande notizie per tutti gli italiani appassionati di calcio internazionale. Grazie ad un accordo stipulato tra Dazn ed Eurosport, le due emittenti televisive trasmetteranno tutte le partite della Emirates Fa Cup, in co-esclusiva, fino alla stagione 20272028. QUANDO DEBUTTERÀ IN TV LA EMIRATES FA CUP? La Coppa inglese nella programmazione italiana sarà visibile dal secondo turno in poi, previsto per il 6 dicembre. Le squadre di Premier League entreranno in scena dal terzo turno, previsto per il 10 gennaio 2026, quando la competizione entrerà nel vivo. LA SODDISFAZIONE DI DISCOVERY E DAZN Alessandro Araimo, Ceo Warner Bros. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
