La dura critica della figlia di Ettore Pausini alla cugina Laura | Mai fregato nulla di noi non la voglio al funerale

Ravennatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 24 ore dalla morte di Ettore Pausini, zio della cantautrice Laura investito da un'auto, arriva lo sfogo della figlia della vittima, Sabrina, ovvero la cugina della cantante di Solarolo. Come riferisce Today, Sabrina Pausini ha infatti chiesto di non essere accostata in alcun modo al nome della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Dura Critica Figlia Ettore