Dopo la bruschetta da Guinness dei primati dello scorso anno, Castiglion Fiorentino si prepara a vivere una nuova edizione di " Andar per Frantoi ", la manifestazione nazionale promossa dall’associazione Città dell’Olio, che quest’anno avrà come filo conduttore il benessere. "La grande Festa dell’Olio Nuovo" si terrà sabato 22 e domenica 23 novembre, con un fine settimana interamente dedicato al prezioso "oro verde" della Valdichiana. Cuore della manifestazione sarà il Chiostro di San Francesco, dove nella giornata di domenica 23 novembre si alterneranno eventi, degustazioni e attività dedicate al wellness e all’enogastronomia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La due giorni dedicata all’olio nuovo