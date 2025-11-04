La droga nascosta nei sali che si compra a 10 euro su internet e imita l' effetto della cocaina | E' usata già a 13 anni
Imita l'effetto della cocaina, dello speed e delle anfetamine ed è molto diffusa, anche a Parma, tra i giovanissimi già a partire dai 13 e 14 anni. È il mefedrone (in gergo M.), una droga sintetica che si può acquistare su internet - spesso nascosta all'interno dei sali da bagno e dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
