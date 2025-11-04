La doppia fatica del docente funambolo | 74,4% di stress dalla classe-mosaico 44,3% dal singolo che viola le regole
Un'indagine su 379 docenti rivela la vera fatica: non la classe in sé, ma l'impossibilità di rispondere alle esigenze individuali (74,4%). Sul singolo, il problema non sono i compiti (6,1%), ma la mancanza di rispetto (44,3%). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
