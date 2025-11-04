La donna accoltellata da Vincenzo Lanni in Gae Aulenti si sveglierà nelle prossime ore | come sta la 43enne

La 43enne che ieri mattina è stata accoltellata da Vincenzo Lanni in piazza Gae Aulenti a Milano è stata estubata dai medici per essere accompagnata in un lento e graduale risveglio dal coma farmacologico indotto post operazione. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la donna dovrebbe risvegliarsi nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

"Mi hanno accoltellata", a Milano grave una donna. Soccorsa in piazza Gae Aulenti, trasportata in ospedale in condizioni critiche. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/11/03/mi-hanno-accoltellata-grave-una-donna-nel-centro-di-milano_1174a7 - facebook.com Vai su Facebook

Cosa sappiamo fino ad ora sull'aggressione della donna accoltellata in Gae Aulenti - X Vai su X

Donna accoltellata, Vincenzo Lanni confessa: «L'ho fatto. Spero che la donna stia bene». Quei 31 minuti di follia - Vincenzo Lanni, l'uomo accusato del tentato omicidio della donna di 43 anni accoltellata lunedì in piazza Gae Aulenti a Milano, parlando ai carabinieri che in serata lo ... msn.com scrive

La donna accoltellata da Vincenzo Lanni in Gae Aulenti si sveglierà nelle prossime ore: come sta la 43enne - La 43enne che ieri mattina è stata accoltellata da Vincenzo Lanni in piazza Gae Aulenti a Milano è stata estubata dai medici per essere accompagnata ... Come scrive fanpage.it

Donna accoltellata, Vincenzo Lanni confessa: «L'ho fatto. Spero che la donna stia bene». Per i giudici non era pericoloso - Vincenzo Lanni, l'uomo accusato del tentato omicidio della donna di 43 anni accoltellata lunedì in piazza Gae Aulenti a Milano, parlando ai carabinieri che in serata lo ... Come scrive msn.com