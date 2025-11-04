La donna accoltellata da Vincenzo Lanni in Gae Aulenti si sveglierà nelle prossime ore | come sta la 43enne

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 43enne che ieri mattina è stata accoltellata da Vincenzo Lanni in piazza Gae Aulenti a Milano è stata estubata dai medici per essere accompagnata in un lento e graduale risveglio dal coma farmacologico indotto post operazione. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la donna dovrebbe risvegliarsi nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

