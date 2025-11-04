La Doc Garda si gioca tutte le carte | via libera al vino low alcol e alla versione cremant

Gamberorosso.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo disciplinare introduce anche il Pinot grigio ramato rosato. Il presidente del Consorzio Fiorini: "Così ampliamo le potenzialità produttive e commerciali". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vino, nel Disciplinare Garda Doc entrano versioni low alcol e Cremant - (askanews) – Con decreto ministeriale del 24 settembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, sono state approvate le modifiche al Disciplinare di produzione dei vini Gar ... Segnala msn.com

doc garda gioca tutteVini Garda Doc, scende il grado alcolemico nel nuovo disciplinare - Previsto anche l’ampliamento della zona di produzione a una parte del comune di Castenedolo. Secondo giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Doc Garda Gioca Tutte