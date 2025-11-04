La denuncia di una 14enne | Intimidita e stuprata Indagato un giovane ’Trappola’ nel casolare
Sarebbe stata invitata a trascorrere il pomeriggio insieme a due ragazzi: il fidanzato dell’amica e il fratello del primo giovane. Insieme i quattro sarebbero entrati in un casolare abbandonato e qui la ragazzina, 14 anni appena all’epoca dei fatti, sarebbe stata stuprata. E’ il racconto choc fatto da una adolescente appunto oggi 15enne che, nel maggio 2024, avrebbe subito una terribile violenza sessuale all’interno di un casolare nel carpigiano. Ieri mattina, in tribunale a Modena, si è svolto l’ incidente probatorio: il pm ha nominato un consulente volto a stabilire se la giovane sia o meno in grado di testimoniare al processo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
