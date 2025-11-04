La dama bianca alla tavola del Re la storia della mozzarella in una mostra all' Archivio di Stato
Un viaggio nella storia della mozzarella di bufala campana, tra i fasti della corte borbonica e la sapienza delle maestranze reali: dal 5 novembre 2025 al 31 gennaio 2026, le sale dell’Archivio di Stato di Caserta, all’interno del Palazzo Reale, ospiteranno la mostra documentaria “La Dama Bianca. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pronti per il Dama Bianca Golf Trophy al Golf Club Le Fonti Asd ? - facebook.com Vai su Facebook
#Gorizia incontra la Dama Bianca: viaggio nell’immaginario fantastico legato al Castello lungo un percorso animato attraverso le contaminazioni di più tecniche spettacolari #fvg @OretiFabrizio - X Vai su X
Ferragosto ‘87: la Dama Bianca, il medium e l’apparizione del fantasma di Monasterolo - La sera di Ferragosto di 36 anni fa il fotografo bergamasco Pietro Sparaco passava casualmente sulla strada che costeggia il Lago d’Endine quando si accorse di ... Riporta bergamonews.it
Dama bianca contro dama nera, opere di Fontana ispirano la sfida fra Savona e Albissola - Le due statue femminili realizzate da Lucio Fontana, una conservata al muda di Albissola Marina, l'altra in Pinacoteca a Savona ... Lo riporta rainews.it
Guai giudiziari per Pippo Baudo per aver diffamato la 'Dama Bianca' - Guai in vista per il popolare conduttore e volto della Rai Pippo Baudo: il personaggio forse più popolare della televisione italiana è stato rinviato a giudizio per alcuni insulti ai danni della "Dama ... Come scrive it.blastingnews.com