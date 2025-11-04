La dama bianca alla tavola del Re la storia della mozzarella in una mostra all' Archivio di Stato

Un viaggio nella storia della mozzarella di bufala campana, tra i fasti della corte borbonica e la sapienza delle maestranze reali: dal 5 novembre 2025 al 31 gennaio 2026, le sale dell’Archivio di Stato di Caserta, all’interno del Palazzo Reale, ospiteranno la mostra documentaria “La Dama Bianca. 🔗 Leggi su Casertanews.it

