La cura Spalletti non funziona in Champions la Juve non riesce a vincere | con lo Sporting finisce 1-1

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic risponde ad Araujo, la Juventus non riesce a vincere in Champions League: all'Allianz Stadium finisce 1-1 contro lo Sporting Clube. 🔗 Leggi su Fanpage.it

cura spalletti funziona championsIl pagellone della decima giornata di Serie A di "Eurosport": 8 alla prima di Spalletti alla Juve - I colleghi di "Eurosport", infatti, assegnano un 8 alla squadra bianconera nel pagellone della ... Segnala tuttojuve.com

cura spalletti funziona championsJuve, Spalletti ha imparato come subentrare in corsa: i precedenti. E ha l’abbonamento al posto Champions - Stagione 1993/94: Spalletti è ancora un giocatore dell’Empoli, ma a causa di u ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

