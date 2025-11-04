La cultura come leva per il sociale | dal ministero 10,5 milioni per gli spettacoli dal vivo in periferia

Oltre 10,5 milioni di euro per portare gli spettacoli dal vivo nelle periferie di 14 città metropolitane italiane. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato il decreto che mette a disposizione lo stanziamento, il cui obiettivo è «promuovere inclusione sociale, riequilibrio territoriale e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le arti performative». Dunque, un impegno sociale, oltre che culturale, in linea con gli obiettivi fissati dal “Piano Olivetti per la cultura”. Oltre 10,5 milioni per gli spettacoli dal vivo in periferia. Le risorse sono destinate a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La cultura come leva per il sociale: dal ministero 10,5 milioni per gli spettacoli dal vivo in periferia

