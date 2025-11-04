La cronoscalata Faedis-Canebola?va a Riccardo Sterni e Giulia Trombetta
Riccardo Sterni (Daytona) e Giulia Trombetta (Prealpi Giulie) sono stati i vincitori della Faedis-Canebola, cronoscalata di 7,8 km caratterizzata da un dislivello positivo di 480 metri su fondo asfaltato. I due atleti hanno completato la distanza in 32’10’’ e 38’’07, vincendo così la classifica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondisci con queste news
Sabato mattina si è disputata la 10^prova del Trofeo Friuli con la mitica cronoscalata Faedis-Canebola. Grande prova della nostra atleta Francesca Gorassini che con un ottimo tempo si porta a casa il 1^posto di categoria. Buona prova anche per - facebook.com Vai su Facebook