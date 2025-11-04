La crociata di Trump in Africa
I nigeriani hanno letto con stupore che il presidente americano vuole occuparsi dei loro infiniti guai alla sua maniera: manescamente. La verità è che i jihadisti ammazzano più musulmani che cristiani. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Leggi anche questi approfondimenti
Trump e l'ultima crociata contro la Nigeria: ci sarà davvero un'azione militare? - X Vai su X
Vietato parlare di genocidio, la crociata di Trump non risparmia neppure le parole - facebook.com Vai su Facebook
La falsa crociata di Trump. L'attivismo per i cristiani di Nigeria può fare più danni che altro - Il presidente Usa evoca truppe o raid aerei nel Paese più popoloso dell'Africa, sposando la tesi del "genocidio cristiano" portata avanti dal ... Riporta huffingtonpost.it
L’ultima crociata di Trump, minaccia raid in Nigeria contro i jihadisti per proteggere i cristiani. Ma è solo un calcolo politico - La minaccia di Trump di un raid militare contro i jihadisti accusati di massacrare migliaia di cristiani, tra calcoli politici e pressioni evangeliche ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Nigeria, le parole di Trump: i cristiani e la 'realtà' sul campo - Il presidente Usa annuncia la possibilità di un intervento militare Usa in Nigeria per fermare i terroristi islamici. msn.com scrive