La cristianità è davvero finita Da un pezzo
Roma. Siamo alla fine della cristianità, ma non è finito il cristianesimo. Questo ha detto il cardinale Matteo Zuppi intervenendo la scorsa settimana alla presentazione de. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
Lisa e il violoncello. Lei è Lisa Cristiani, grande violoncellista. Ha vissuto solo 26 anni. Di quando era #bambina poco si sa, tranne che fosse nata a Parigi, e avesse origini italiane. Suonare il #violoncello ai suoi tempi era davvero un’impresa per una #giovane - facebook.com Vai su Facebook