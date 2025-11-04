La criminologa Flaminia Bolzan | I coltelli sono un’arma facile da trovare fanno sentire più forti

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intervista: “Il possesso aumenta il rischio di escalation violenta. Non c’è una reale percezione della letalità”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

la criminologa flaminia bolzan i coltelli sono un8217arma facile da trovare fanno sentire pi249 forti

© Repubblica.it - La criminologa Flaminia Bolzan: “I coltelli sono un’arma facile da trovare, fanno sentire più forti”

Contenuti che potrebbero interessarti

Minore sequestrato e torturato a Halloween dai coetanei, il commento della psicologa Flaminia Bolzan - "Deresponsabilizzazione derivante dall'agire in gruppo, incapacità di riconoscere i sentimenti altrui, vuoto e noia all'origine del gesto", spiega ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Criminologa Flaminia Bolzan Coltelli