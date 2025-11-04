La criminologa Flaminia Bolzan | I coltelli sono un’arma facile da trovare fanno sentire più forti
L’intervista: “Il possesso aumenta il rischio di escalation violenta. Non c’è una reale percezione della letalità”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
