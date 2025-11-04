La costruzione del mega Westfield Il centro commerciale più grande d' Europa potrebbe ripartire
Dopo la recente firma dell’accordo per il polo di interscambio “Milano Porta Est” - che prevede una stazione ferroviaria per l’alta velocità, un terminal per il trasporto pubblico, la fermata della metropolitana M4, strade e piste ciclopedonali - si è tornati a parlare anche del progetto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
La costruzione del mega Westfield ("Il centro commerciale più grande d'Europa") potrebbe ripartire - Il cantiere di Westfield, a pochi passi da Linate, dovrebbe ripartire perché è stato fatto rientrare nel rpogetto del nuovo hub di Milano Porta Est. Secondo milanotoday.it
Westfield Milano, cosa sappiamo del centro commerciale in costruzione - Sebbene manchino ancora due anni prima che avvenga la sua apertura, il centro commerciale Westfield Milano continua a tenere alto l’ìnteresse dei protagonisti del settore e anche dei potenziali ... Segnala negoziamilano.com
WESTFIELD, CENTRO COMMERCIALE MILANO/ Segrate, sarà il più grande d’Europa: 55 milioni di euro al Comune - Westfield Milano, a Segrate il nuovo centro commerciale: un'opera mastodontica che costerà 1,4 miliardi di euro. Lo riporta ilsussidiario.net