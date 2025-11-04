La Corea del Nord invia migliaia di soldati in Russia la rivelazione dell’intelligence di Seul
Il Servizio di intelligence nazionale della Corea del Sud (NIS) ha confermato che la Corea del Nord ha iniziato a inviare migliaia di militari in Russia, segnalando un ulteriore rafforzamento dei legami tra Pyongyang e Mosca nel contesto della guerra in Ucraina. Secondo un briefing riservato tenutosi il 4 novembre davanti al Comitato di Intelligence dell’Assemblea Nazionale sudcoreana, circa 5.000 soldati nordcoreani appartenenti a unità di costruzione sono stati trasferiti in territorio russo a partire da settembre. Il dispiegamento, ha riferito il NIS, proseguirà nei prossimi mesi e i militari saranno impiegati in lavori di ricostruzione nelle aree ucraine occupate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
