La Corea del Nord accoglie Pete Hegseth a colpi di lanciarazzi l’avvertimento di Kim a Trump

Le forze armate nordcoreane hanno deciso di «accogliere» il capo del Pentagono Pete Hegseth, in visita in Corea del Sud, esplodendo una decina di colpi di artiglieria da un sistema di lanciarazzi multiplo durante un test al largo del Mar Giallo settentrionale. A riferirlo in una nota è il Comando di Stato maggiore congiunto (Jcs) di Seul, che ha aggiunto che è in un corso un’analisi del test, avvenuto intorno alle 16 locali di lunedì 3 novembre. Malgrado non violino le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, le attività di Pyongyang coi lanciarazzi multipli da 240 mm mettono Seul e le aree adiacenti nel raggio d’azione. 🔗 Leggi su Open.online