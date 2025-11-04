La Cop30 di Belem segnerà il passaggio della leadership ambientale dall’Occidente a Cina e Brics

L’appuntamento della Cop 30 di Belem non sembra incidere nel dibattito politico aperto nel nostro paese. Eppure, la crisi climatica va peggiorando, mentre cresce la distanza tra un’opinione pubblica allarmata e governi irresponsabili nei confronti delle loro popolazioni. L’Italia del governo Meloni porterà in Amazzonia una posizione sostanzialmente negazionista a giustificazione del suo ritardo sugli obbiettivi assunti precedentemente a livello internazionale. Mentre su indicazione di Trump arretra il Green Deal europeo, è la Premier in persona a definire “ideologica” la sostenibilità ambientale, mentre corre in aiuto dell’industria continentale dell’automotive per tenere in vita motori endotermici – magari alimentati a biocarburanti – e sostiene le importazioni del gas liquido di Trump e Milei infrangendo l’obiettivo di emissioni climatiche zero al 2040. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Cop30 di Belem segnerà il passaggio della leadership ambientale dall’Occidente a Cina e Brics

Altre letture consigliate

A due settimane dalla COP 30 di Belem sul clima, il 9° rapporto annuale del Lancet Countdown on Health and Climate Change descrive “i crescenti costi umani delle azioni ritardate contro il cambiamento climatico” #COP30 #economiacircolare #infomazion - facebook.com Vai su Facebook

La 30a Conferenza sul clima si sta per aprire con ritardi (anche dell’Unione europea) e polemiche: un tratto di foresta è stato disboscato per far arrivare 45mila delegati a Belém, in Brasile. #Belém #Cop30 #emissioni #Sofia Pegoraro #Altri Spazi #Sherpa - X Vai su X

La Cop30 di Belem segnerà il passaggio della leadership ambientale dall’Occidente a Cina e Brics - L'Italia di Meloni porta posizioni negazioniste mentre Africa e paesi BRICS mostrano più ambizione nella lotta alla crisi climatica ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cop30: Cevsi, siccità e inondazioni hanno spinto oltre 96 milioni di persone in 18 Paesi verso la fame acuta - Alla vigilia della Cop30 di Belém, Fondazione Cesvi richiama l’attenzione sull’impatto crescente della crisi climatica sulla fame nel mondo e chiede “azioni immediate su larga scala contro la crisi am ... Scrive agensir.it

Abbiamo già una grande notizia sulla Cop30: si può tornare a manifestare - Ai lavori di preparazione della Cop30 di Belém, che si sono tenuti a Brasilia, c'è già un grande ritorno: ... Da wired.it