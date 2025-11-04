La Consulta boccia il decreto Salvini | No ai vincoli ai Ncc
La Corte costituzionale, con la sentenza 163 del 4 novembre 2025, ha affermato di fatto che lo Stato non potrà imporre alcun vincolo agli Ncc, le vetture del Noleggio con conducente, con cui avvantaggiare i taxi. Per la Consulta, che ha accolto le argomentazioni presentate dalla Regione Calabria, il governo non può inserire né obblighi né divieti e anzi lo Stato ha anche oltrepassato i propri limiti di competenza invadendo in tal senso il campo delle Regioni. La Corte ha bocciato tre punti centrali del cosiddetto decreto Salvini del 2024. Vincoli ai Ncc, bocciati tre punti del decreto. Come riportato da Repubblica, i punti censurati sono, appunto, tre. 🔗 Leggi su Lettera43.it
