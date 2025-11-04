La Consulta boccia il decreto Salvini che aiutava i taxi contro la concorrenza degli Ncc | cosa cambia

La Corte costituzionale ha stabilito che sono illegittimi i tre punti principali del decreto Salvini dell'ottobre 2024, che fissava dei paletti stringenti per i servizi Ncc (noleggio auto con conducente) con l'obiettivo di favorire i tassisti. Il ricorso era stato presentato dalla Regione Calabria. La Consulta ha deciso che non spetta allo Stato intervenire sulla materia. 🔗 Leggi su Fanpage.it