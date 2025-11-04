La Consulta boccia il decreto Salvini che aiutava i taxi contro la concorrenza degli Ncc | cosa cambia
La Corte costituzionale ha stabilito che sono illegittimi i tre punti principali del decreto Salvini dell'ottobre 2024, che fissava dei paletti stringenti per i servizi Ncc (noleggio auto con conducente) con l'obiettivo di favorire i tassisti. Il ricorso era stato presentato dalla Regione Calabria. La Consulta ha deciso che non spetta allo Stato intervenire sulla materia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
? L’esecutivo potrebbe riproporre la delibera bocciata dalla Corte dei Conti. Ipotesi di registrazione con riserva. Ma potrebbero intervenire la Consulta e l’Ue Leggi l'articolo #PonteSulloStretto - facebook.com Vai su Facebook
Ecco i possibili scenari Autostrade, la Consulta boccia il blocco dei pedaggi - X Vai su X
La Consulta boccia il decreto Salvini che aiutava i taxi contro la concorrenza degli Ncc: cosa cambia - La Corte costituzionale ha stabilito che sono illegittimi i tre punti principali del decreto Salvini dell'ottobre 2024, che fissava dei paletti stringenti ... Si legge su fanpage.it
La Consulta boccia il decreto salva-taxi di Salvini: "Incostituzionali i limiti agli Ncc". E Forza Italia esulta - Secondi i giudici sono illegittimi gli obblighi imposti ai conducenti degli Ncc "tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a un ... Lo riporta today.it
Ncc, la Corte Costituzionale boccia il decreto ministeriale di Salvini. L’Unione consumatori: “Deve dimettersi” - La Consulta annulla le norme che limitavano il servizio Ncc. Scrive ilfattoquotidiano.it