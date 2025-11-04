La Consulta boccia il decreto Salvini che aiutava i taxi contro la concorrenza degli Ncc | cosa cambia

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte costituzionale ha stabilito che sono illegittimi i tre punti principali del decreto Salvini dell'ottobre 2024, che fissava dei paletti stringenti per i servizi Ncc (noleggio auto con conducente) con l'obiettivo di favorire i tassisti. Il ricorso era stato presentato dalla Regione Calabria. La Consulta ha deciso che non spetta allo Stato intervenire sulla materia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

consulta boccia decreto salviniLa Consulta boccia il decreto Salvini che aiutava i taxi contro la concorrenza degli Ncc: cosa cambia - La Corte costituzionale ha stabilito che sono illegittimi i tre punti principali del decreto Salvini dell'ottobre 2024, che fissava dei paletti stringenti ... Si legge su fanpage.it

consulta boccia decreto salviniLa Consulta boccia il decreto salva-taxi di Salvini: "Incostituzionali i limiti agli Ncc". E Forza Italia esulta - Secondi i giudici sono illegittimi gli obblighi imposti ai conducenti degli Ncc "tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a un ... Lo riporta today.it

consulta boccia decreto salviniNcc, la Corte Costituzionale boccia il decreto ministeriale di Salvini. L’Unione consumatori: “Deve dimettersi” - La Consulta annulla le norme che limitavano il servizio Ncc. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Consulta Boccia Decreto Salvini