La Consulta boccia il decreto salva-taxi di Salvini | Incostituzionali i limiti agli Ncc E Forza Italia esulta
Regolando l'esercizio degli Ncc (noleggio con conducente), il vicepremier Matteo Salvini avrebbe valicato i limiti della competenza statale in materia di tutela della concorrenza e invaso le competenze regionali sul trasporto pubblico locale. Questa sostanzialmente la motivazione con cui la. 🔗 Leggi su Today.it
