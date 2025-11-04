La Consulta annulla il decreto Salvini sui taxi e gli Ncc | ecco cosa cambia
ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi tre punti fondamentali del decreto emanato da Matteo Salvini nell’ottobre 2024, quando era ministro dei Trasporti. Il provvedimento aveva introdotto restrizioni severe per i servizi di noleggio con conducente (Ncc), con l’obiettivo di limitare la concorrenza nei confronti dei tassisti. Il ricorso era stato presentato dalla Regione Calabria, e la Consulta ha stabilito che lo Stato non ha competenza diretta in materia di trasporto pubblico locale, che spetta invece alle Regioni. I punti bocciati del decreto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
