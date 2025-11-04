La consegna del Premio Confesercenti 2025 all' assemblea annuale dell' associazione

Ravennatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà giovedì, alle 16:45, presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza in Viale Baccarini 19, l’Assemblea Annuale di Confesercenti Ravenna-Cesena. L’incontro, aperto agli associati e alle istituzioni, rappresenta come ogni anno un importante momento di confronto sull’andamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

consegna premio confesercenti 2025La consegna del Premio Confesercenti 2025 all'assemblea annuale dell'associazione - La presidente Ciarapica: "L’assemblea è un’occasione per fare il punto sullo stato di salute del nostro territorio, ma anche per guardare avanti" ... Segnala ravennatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Consegna Premio Confesercenti 2025