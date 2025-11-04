Milano – La premessa fondamentale è che Vincenzo Lanni era in stato di libertà quando ha accoltellato Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti, scegliendola a caso come vittima della sua folle aggressione. Aveva giù scontato la sua pena per due episodi simili avvenuti nel 2015 in provincia di Bergamo: 8 anni di carcere più 3 di Rems (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) inflitti nel 2016 e già espiati. Stava seguendo un percorso di recupero e reinserimento sociale, questo sì, il 59enne bergamasco che tuttavia non doveva seguire nessuna prescrizione particolare. La comunità che lo aveva accolto è la 4exodus di Casale Litta, in provincia di Varese, una cooperativa della rete solidale fondata da don Antonio Mazz i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La comunità che aveva accolto Vincenzo Lanni: "Mai episodi di aggressività. La scelta dell'allontanamento? Condivisa con lui"