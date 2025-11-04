La compilazione automatica di Google Chrome ora supporta anche passaporti e altri dati

Grazie alla compilazione automatica avanzata, Google Chrome permette ora di inserire automaticamente i dati di passaporti, patenti e veicoli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

