La coltellata alla manager nella City la ‘soffiata’ della gemella e l’arresto in hotel | le 11 ore che hanno sconvolto Milano

Ilgiorno.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano –  I l filmato dura una manciata di secondi. La telecamera monitora il passaggio pedonale che da piazza Gae Aulenti porta alla Biblioteca degli alberi, all’ombra della skyline di Porta Nuova. Una donna con l’impermeabile beige gira l’angolo e si infila tra un dissuasore della sosta e le rastrelliere per le bici. È Anna Laura Valsecchi, ha 43 anni e sta andando in ufficio: è una manager di Finlombarda, la società finanziaria della Regione che supporta imprese ed enti di ricerca, e lavora nella Torre B di Unicredit. Dietro di lei c’è un uomo, che all’improvviso le piomba addosso e le sferra un violentissimo fendente sotto l’ascella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

