Il terzo successo consecutivo conquistato da Forlì è di fondamentale importanza. Innanzitutto dal punto di vista tecnico. Perché a Torino sono arrivati ulteriori segnali positivi sulla ripresa della squadra di Antimo Martino, che per la seconda partita di fila è stata in vantaggio di fatto per tutti i 40’ (solo un ‘rapido’ svantaggio nel primo quarto). Inoltre, perché i due punti messi in cascina aiutano non poco nella risalita in classifica: anche se alle spalle si sono registrati risultati poco ‘utili’, come la vittoria di Milano su Verona e quella di Ruvo di Puglia contro Bergamo, i biancorossi si sono ora decisamente tirati fuori dalla zona più calda della graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La classifica non piange (quasi) più. Forlì adesso inizia a guardare in su