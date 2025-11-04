La classifica non piange quasi più Forlì adesso inizia a guardare in su
Il terzo successo consecutivo conquistato da Forlì è di fondamentale importanza. Innanzitutto dal punto di vista tecnico. Perché a Torino sono arrivati ulteriori segnali positivi sulla ripresa della squadra di Antimo Martino, che per la seconda partita di fila è stata in vantaggio di fatto per tutti i 40’ (solo un ‘rapido’ svantaggio nel primo quarto). Inoltre, perché i due punti messi in cascina aiutano non poco nella risalita in classifica: anche se alle spalle si sono registrati risultati poco ‘utili’, come la vittoria di Milano su Verona e quella di Ruvo di Puglia contro Bergamo, i biancorossi si sono ora decisamente tirati fuori dalla zona più calda della graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
