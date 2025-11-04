La classifica dei redditi dei parlamentari Ecco chi guadagna di più

Roma, 4 novembre 2025 – Non tutti hanno ancora pubblicato la dichiarazione dei redditi sui siti internet di Camera e Senato, ma lo ha già fatto una buona parte di parlamentari e ministri. Scorrendo la lista di chi lo ha già fatto tra i più alti in classifica c'è sempre lei, l'avvocata e presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno, che supera i 3 milioni di euro. Seguita, a una prima ricerca tra chi già ha aggiornato la sua documentazione patrimoniale, da Giulio Tremonti che supera di poco i 2 milioni di euro. E spulciando tra i redditi dei parlamentari, che vengono pubblicati sui siti di Camera e Senato via via che i singoli forniscono i dati, emerge un reddito più che dimezzato per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nelle variazioni annota l'acquisto “definitivo” di un'abitazione “come prima casa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La classifica dei redditi dei parlamentari. Ecco chi guadagna di più

Scopri altri approfondimenti

C'è una classifica che vede la Calabria ai primi posti delle regioni italiane: è quella della spesa pro capite per le giocate online. Dal "Libro nero dell'azzardo" di Federconsumatori emergono dei dati inquietanti, di Regioni con i redditi più bassi che spendono di Vai su Facebook

La classifica dei redditi in Italia: chi guadagna di più dopo gli sportivi? - X Vai su X

Quanto guadagna Giorgia Meloni e quante tasse paga: la dichiarazione dei redditi della premier nel 2025 - Lo scorso anno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha guadagnato circa 180mila euro di entrate, stando alla sua dichiarazione dei redditi ... Scrive fanpage.it

Online i redditi dei parlamentari, la premier Meloni compra casa e dimezza. Elly Schlein appena sotto i 100mila euro - Seguita, a una prima ricerca tra chi già ha aggiornato la sua documentazione patrimoniale, da Giulio Tremonti che supera di poco i 2 mili ... Lo riporta gazzettadelsud.it

Giorgia Meloni, quanto ha guadagnato nel 2024? La dichiarazione dei redditi (dimezzati) pubblica e lo stato civile oscurato - Nella dichiarazione parimoniale 2025 firmata il 28 ottobre e riferita ai redditi dell'anno precendete, il dato ... Riporta msn.com